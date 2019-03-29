Сечин передал эмиру Катара послание от Путина

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Сечин передал эмиру Катара послание от Путина

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Игорь Сечин. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава "Роснефти" Игорь Сечин во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани передал тому послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило государственное Катарское информационное агентство.

В послании говорится о настрое Москвы на укрепление двусторонних отношений с Дохой. Кроме того, лидер страны рассказал о способах развития взаимоотношений двух стран и перспективах сотрудничества в различных областях.

Встреча состоялась 28 марта.

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