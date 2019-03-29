Опубликовано фото солдата, сбежавшего с автоматом из части в Тверской области

Опубликовано фото солдата Вооружённых сил России, который сбежал сегодня из 6-й бригады Воздушно-космических сил (воинская часть 51992) в городе Ржеве Тверской области. Снимки публикует телеграм-канал Life Shot.
Как сообщалось ранее, военнослужащий, которому, по некоторым данным, 26 лет, прихватил с собой более 100 патронов, штык-нож, каску, бронежилет. Солдат был вооружён также автоматом Калашникова.
Его поиском занимаются полицейские и военные.
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