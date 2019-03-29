Вооружённый дезертир из Тверской области найден мёртвым

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Вооружённый дезертир из Тверской области найден мёртвым

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Фото: © ВКонтакте / "Ржевские новости"

Тело военнослужащего нашли в одном из нежилых домов в области, при нём были обнаружены оружие и боеприпасы.

Солдат Вооружённых сил России, сбежавший сегодня, 29 марта, из воинской части в городе Ржеве Тверской области, найден мёртвым. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Тело военнослужащего нашли в одном из нежилых домов в Тверской области.

При нём обнаружены оружие и боеприпасы, — говорится в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, солдат мог покончить с собой.

Напомним, что военнослужащий, которому, по разным данным, 26−28 лет, прихватил с собой более 100 патронов, штык-нож, каску, бронежилет, а также автомат Калашникова. Ранее Лайф опубликовал фото солдата.

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