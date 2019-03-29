Вооружённый дезертир из Тверской области найден мёртвым

Солдат Вооружённых сил России, сбежавший сегодня, 29 марта, из воинской части в городе Ржеве Тверской области, найден мёртвым. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Тело военнослужащего нашли в одном из нежилых домов в Тверской области.
— При нём обнаружены оружие и боеприпасы, — говорится в сообщении.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, солдат мог покончить с собой.
Напомним, что военнослужащий, которому, по разным данным, 26−28 лет, прихватил с собой более 100 патронов, штык-нож, каску, бронежилет, а также автомат Калашникова. Ранее Лайф опубликовал фото солдата.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени