Французский министр заявил об отказе Парижа подчиняться Вашингтону

Он считает, что Европа должна заявить о себе как о суверенной державе перед лицом КНР и США.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж не будет выполнять требований, которые Вашингтон может выдвинуть в рамках экстерриториального применения законов Соединённых Штатов. Об этом сообщает Le Figaro.

— Франция отказывается подчиняться. Вместе с Европой она хочет быть лидером, — заявил министр в интервью газете.

Ле Мэр отметил, что политический суверенитет Франции зависит от технологического суверенитета. Министр подчеркнул, что страна готова ответить незамедлительными контрмерами, как уже делала ранее.

Как ранее писал Лайф, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать независимую от США общеевропейскую армию. Американский президент Дональд Трамп назвал идею французского лидера "очень оскорбительной", а в Еврокомиссии сочли подобные разговоры преждевременными.