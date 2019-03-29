Врачи в Англии поставили рекорд по выдаче антидепрессантов

Национальная служба здравоохранения обеспокоена ростом популярности антидепрессантов, поэтому попросила врачей прекратить практику раздачи "таблеток на каждый случай".

Врачи в Англии стали чаще выписывать рецепты на антидепрессанты. Как сообщает Би-би-си, только в 2018 году там было выдано примерно 70,9 миллиона рецептов на лекарства от боли и тревоги, что на 3,5 миллиона больше, чем в 2017 году.

Такое количество рецептов стало рекордным за всю историю страны, в полтора раза превышающее численность её населения. Значительную популярность антидепрессанты получили в Шотландии и Уэльсе. Статистика включает в себя рецепты, которые выписаны докторами Национальной службы здравоохранения, частные клиники или стационары в список не вошли.

— Антидепрессанты в некоторых случаях играют действительно важную роль, но подход "таблетка на каждый случай" может привести к тому, что люди будут пить лекарства, которые им принимать совсем необязательно, а налоги растрачиваются на ненужные рецепты, — комментирует представитель Национальной службы здравоохранения Англии.

Своё несогласие с коллегой высказал профессор Хелен Стоук-Лампард, председатель Королевской коллегии врачей-терапевтов. Медик настаивает, что врачи-терапевты в Англии прописывают антидепрессанты, исключительно изучив положение конкретного пациента.

Стоук-Лампард также отметил, что рост популярности "таблеток от боли и тревоги" объясняется тем, что люди начали больше думать о проблемах психического здоровья.

По словам представителя организации Mind Вики Нэш, которая работает с людьми, страдающими психическими расстройствами, англичане живут в беспокойные времена, и влияние Брексита на психику нации пока очень сложно оценить.