В России создали нейросеть, которая заполняет резюме соискателя по его фото

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В России создали нейросеть, которая заполняет резюме соискателя по его фото

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Фото: © Pixabay/kaboompics

Алгоритм с вероятностью 98% определяет наличие или отсутствие у человека высшего образования, его пол, возраст и опыт работы.

Нейросеть, созданная сервисом по поиску работы Superjob, может заполнить резюме соискателя, используя только его фотографию, сообщает ТАСС.

Известно, что алгоритм создаёт документ с точностью до 88%. А с вероятностью 98% он определяет наличие или отсутствие у человека высшего образования, его пол, возраст и опыт работы.

Нейросеть уже сейчас с лёгкостью может определить принадлежность человека к одной из 500 базовых профессий. К примеру, с вероятностью 99% система отличит фотографию водителя от бухгалтера или продавца от инженера-эколога, — рассказали сотрудники сервиса.

Кроме того, алгоритм по фотографии определяет, на какую заработную плату может рассчитывать соискатель. Чем больше фотография соответствует профессии человека, тем проще создаётся резюме. Но разработчики отмечают, что даже после того, как нейросеть заполнит данные, человек сможет сам их скорректировать.

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