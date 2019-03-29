Семью с новорождённым малышом убили в Хабаровске

Читайте также

Семью с новорождённым малышом убили в Хабаровске

235

 Фото: Shutterstock

Семью с новорождённым ребёнком нашли убитой в квартире в Хабаровске. Им нанесли многочисленные ножевые ранения, сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю.

В ведомстве уточнили, что убиты девушка 1992 года рождения, молодой человек 1991 года рождения и малыш, который родился в этом году.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье [убийство], — сообщили в региональном СКР.

В ведомстве для расследования обстоятельств столь жестокого преступления создали усиленную следственную группу, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и сотрудники регионального УМВД РФ.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×