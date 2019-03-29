В России разрабатывают перспективный танковый выстрел

В России на смену управляемому 125-миллиметровому выстрелу "Кобра" разрабатывают перспективный танковый выстрел. Об этом рассказал управляющий директор Конструкторского бюро точного машиностроения имени Нудельмана Валерий Макеев, сообщает РИА "Новости".
По словам Макеева, разработки ведутся на базе научно-технического задела, полученного при разработке "Кобры".
Макеев также сообщил, что специалисты создают не имеющий аналогов 57-миллиметровый управляемый артиллерийский снаряд.
Комплекс "Кобра" предназначен для борьбы с танками, объектами бронетанковой техники, целями малого размера и летящими низко вертолётами.
Ранее Лайф писал, что танки Т-14 на платформе "Армата" получат уникальные противотанковые ракетные комплексы. Кроме того, новейшие танки "Армата" оснастят туалетом.
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