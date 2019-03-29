Глава района пришёл с цветами к местной жительнице, назвавшей сына в его честь

Пару месяцев назад чиновник пожаловался на нехватку тёзок. И вот наконец в местном роддоме появился на свет маленький Андрей.

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой вручил букет местной жительнице, которая назвала сына в его честь. Чиновник решил одаривать цветами мам новорождённых Андреев неспроста, а после того, как узнал, что самыми популярными мужскими именами в районе оказались Иван, Амир и Матвей.

— В Сургутском районе в этом году родился первый Андрей Александрович! Замечательный мальчуган, мой тёзка, — написал Трубецкой в своём инстаграме.

Родителями малыша оказались Александр и Юлия Чикиревы. Глава района встретился с ними в неформальной обстановке, вручил им подарки и обещанный букет цветов.

Что касается маленького богатыря Андрея, то ему исполнился уже месяц. Трубецкой пожелал счастливым родителям как можно чаще радоваться успехам своего сына и гордиться им.

А ранее Московский загс назвал список самых необычных и редких, а также самых популярных имён для новорождённых по итогам 2018 года. У девочек самым распространённым стало имя Мария. На второе место в списке после пяти лет лидерства опустилось имя София.

А вот в рейтинге мужских имён почти не наблюдается каких-либо изменений. Имя Александр продолжает оставаться самым популярным. В тройке лидеров также оказались Михаил и Максим.