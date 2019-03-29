На отправленного под домашний арест Ишаева надели электронный браслет

В доме экс-чиновника установили оборудование для контроля за его перемещением и объяснили условия меры пресечения.

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) надели электронный браслет на 70-летнего экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого поместили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Также в доме экс-чиновника установили оборудование для контроля за его перемещением и объяснили условия меры пресечения.

Напомним, что Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. Его отправили под домашний арест. На заседании суда экс-губернатор заявил, что его обвиняют в хищении всего пяти миллионов рублей. Свою вину Ишаев не признаёт.