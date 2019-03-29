Защита обжаловала арест бывшего министра Абызова

Арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова обжалован. Как стало известно Лайфу, апелляционная жалоба со стороны адвоката экс-чиновника Алексея Кирсанова зарегистрирована в Басманном суде Москвы.
— Дата рассмотрения в настоящее время не назначена, — сообщили Лайфу в суде.
Напомним, о задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. 27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра на два месяца. Общественники уже рассказали об условиях его содержания в СИЗО.
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