Брижит Бардо извинилась за слова о дегенератах, убивающих коз

В отношении секс-символа 1950-х — 1960-х годов суд Франции пять раз выносил обвинительные приговоры.

Французская актриса Брижит Бардо извинилась за оскорбительные высказывания в адрес жителей острова Реюньон, однако не изменила своей позиции о ситуации в этом заморском департаменте Франции.

— Моя единственная ошибка в том, что я обрушилась на всё население, ранив тех, кто не причиняет вреда животным, — сказано в заявлении Бардо, которое опубликовано в её аккаунте в "Твиттере".

Ile de la Réunion : Mon seul tort est d’avoir fustigé l’ensemble de la population en blessant ceux qui ne blessent pas les animaux.

Je leur demande de me pardonner. pic.twitter.com/7VveSRN5XE — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) 24 марта 2019 г.

Актриса попросила простить её, добавив, что неоднократно обсуждала с министрами ситуацию с животными на острове.

Напомним, 18 марта в письме к властям Реюньона Брижит Бардо обвинила жителей заморского департамента в жестоком обращении с животными. Она назвала Реюньон "дьявольским островом", назвав его жителей "дегенератами". Актриса заявила, что у них сохранились "гены дикости" — по её словам, на острове "живы привычки каннибализма".

Бардо возмущена отношением жителей Реюньона к кошкам и собакам и тем, что индусы-тамилы во время праздников отрубают головы козам и козлам "в знак приношения их богам". По данным актрисы, останки животных выбрасывают в море, что лишь привлекает к берегам находящегося в Индийском океане острова акул.

Отметим, что французский суд пять раз выносил обвинительные приговоры в отношении секс-символа 1950-х — 1960-х годов, так как её слова расценивались как призывы к расовой ненависти.

Ранее Лайф писал, что Брижит Бардо обвинила в лицемерии голливудских жертв секс-домогательств.