В Барнауле дворника детского сада убила глыба льда

Дворника детского сада в Барнауле убила глыба льда, упавшая с крыши. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.
Мужчину придавило сошедшим снегом, когда он очищал отмостку и кровлю подвального помещения. Следователи Алтайского края проводят проверку по факту происшествия.
— Следователями проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, — уточняет пресс-служба ведомства.
Уточняется, что мэр города принял решение оказать материальную помощь семье погибшего.
Ранее Лайф сообщал, что в больнице Мурманска скончалась пенсионерка, пострадавшая от падения сосульки.
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