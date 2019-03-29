В Барнауле дворника детского сада убила глыба льда

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В Барнауле дворника детского сада убила глыба льда

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Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Трагедия произошла, когда мужчина очищал отмостку и кровлю подвального помещения.

Дворника детского сада в Барнауле убила глыба льда, упавшая с крыши. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Мужчину придавило сошедшим снегом, когда он очищал отмостку и кровлю подвального помещения. Следователи Алтайского края проводят проверку по факту происшествия.

Следователями проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, — уточняет пресс-служба ведомства.

Уточняется, что мэр города принял решение оказать материальную помощь семье погибшего.

Ранее Лайф сообщал, что в больнице Мурманска скончалась пенсионерка, пострадавшая от падения сосульки.

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