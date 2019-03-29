"Мамкиных угонщиков" поймали в салоне взломанного внедорожника в Москве

Малолетних преступников доставили в отдел полиции, где им пришлось объяснять причины поступка в присутствии родителей.

В Москве два семиклассника взломали чужой автомобиль и забрались в салон, где их и задержали полицейские. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 27 марта на стоянке у дома в Петровско-Разумовском проезде. Хозяйка Nissan Pathfinder заявила в полицию, что какие-то подростки проникли в её автомобиль, припаркованный у дома. На вызов приехали правоохранители, которые были удивлены возрастом "угонщиков".

— Два семиклассника 2005 г. р. взломали замок водительской двери и проникли в салон внедорожника. Несовершеннолетние были задержаны прямо в машине, — рассказал собеседник агентства.

Хозяйка внедорожника заявила, что из машины ничего не пропало. Видимо, ребята решили просто погреться. Взломщиков доставили в отдел полиции, где от них в присутствии родителей получили объяснения. МВД проводит проверку по факту произошедшего.

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