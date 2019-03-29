В США турист погиб, делая селфи в Гранд-Каньоне

Тело мужчины найдено — его подняли на вертолёте, оно будет доставлено в офис судебно-медицинского эксперта.

В Большом каньоне турист из Китая погиб, делая фотографии на смотровой площадке Eagle Point. Мужчина поскользнулся и упал с высоты около 300 метров. Его смерть стала второй за неделю для этой местности, отмечает CNN.

Имя погибшего не сообщается, известно, что он был в составе туристической группы, ему около 50 лет. Тело мужчины уже найдено, его подняли на вертолёте и доставят в офис судмедэксперта.

Как отмечает Associated Press, Большой каньон — одно из самых популярных у туристов мест в Соединённых Штатах. В 2018 году его посетило порядка 6,4 миллиона человек.

Ранее Лайф писал, как в Большом каньоне мужчина погиб после того, как ради лучшего вида перелез через ограждение и упал с высоты более 150 метров.