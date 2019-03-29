Крупный пожар в Анкаре унёс жизни пяти человек

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.— Diriliş Postası (@dirilispostasi) 29 марта 2019 г.
В трёхэтажном доме в Анкаре произошёл сильный пожар. В этом здании жили мигранты из Афганистана. Как сообщил губернатор Анкары Васип Шахин в эфире телеканала Haberturk, жертвами возгорания стали пять человек.
— При пожаре погибло пять человек, 11 ранены, — заявил он.
#İşCinayeti |Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde göçmen işçilerin kaldıkları binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 işçi yaşamını yitirdi,11 kişi de yaralandı.— Politeknik (@PoliteknikBilgi) 29 марта 2019 г.
16Ocak 2019’da Ankara Mobilyacılar Sitesi'nde, 4 katlı atölyede çıkan yangında da 5 işçi yaşamını yitirmişti. pic.twitter.com/MJGwNagukd
Сейчас возгорание уже ликвидировано.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени