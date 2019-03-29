Крупный пожар в Анкаре унёс жизни пяти человек

#İşCinayeti |Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde göçmen işçilerin kaldıkları binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 işçi yaşamını yitirdi,11 kişi de yaralandı.



16Ocak 2019’da Ankara Mobilyacılar Sitesi'nde, 4 katlı atölyede çıkan yangında da 5 işçi yaşamını yitirmişti. pic.twitter.com/MJGwNagukd