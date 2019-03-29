Крупный пожар в Анкаре унёс жизни пяти человек

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Крупный пожар в Анкаре унёс жизни пяти человек

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В трёхэтажном доме в Анкаре произошёл сильный пожар. В этом здании жили мигранты из Афганистана. Как сообщил губернатор Анкары Васип Шахин в эфире телеканала Haberturk, жертвами возгорания стали пять человек.

При пожаре погибло пять человек, 11 ранены, — заявил он.

Сейчас возгорание уже ликвидировано.

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