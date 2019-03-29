Губернатор Магаданской области запретил отстреливать северных оленей

Губернатор Магаданской области Сергей Носов ввёл запрет на отстрел диких оленей. Как сообщает Правительство Колымы, соответствующее решение глава региона принял после визита в Северо-Эвенский округ.
— Больше лицензии на отстрел северного оленя выдаваться не будут. Каждое убийство оленя в Северо-Эвенском городском округе будет считаться браконьерством, — сказал Носов.
По его словам, охотники получают лицензию на добычу и вместо диких оленей убивают стадных особей. Губернатор отмечает, что введённый запрет способствует увеличению поголовья животных.
Носов подчёркивает, что оленеводство в Магаданской области должно быть развито не хуже, чем в соседних.
В пресс-службе правительства отметили, что основными причинами снижения поголовья северного оленя становятся, в частности, частые нападения волков, недостаточная вакцинация, а также незаконный отстрел. По последним данным, в регионе насчитывается 6872 оленя.
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