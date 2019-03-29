Губернатор Магаданской области запретил отстреливать северных оленей

Этих животных в регионе всего около семи тысяч. Их численность активно сокращают также волки.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов ввёл запрет на отстрел диких оленей. Как сообщает Правительство Колымы, соответствующее решение глава региона принял после визита в Северо-Эвенский округ.

— Больше лицензии на отстрел северного оленя выдаваться не будут. Каждое убийство оленя в Северо-Эвенском городском округе будет считаться браконьерством, — сказал Носов.

По его словам, охотники получают лицензию на добычу и вместо диких оленей убивают стадных особей. Губернатор отмечает, что введённый запрет способствует увеличению поголовья животных.

Носов подчёркивает, что оленеводство в Магаданской области должно быть развито не хуже, чем в соседних.

В пресс-службе правительства отметили, что основными причинами снижения поголовья северного оленя становятся, в частности, частые нападения волков, недостаточная вакцинация, а также незаконный отстрел. По последним данным, в регионе насчитывается 6872 оленя.