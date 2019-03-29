Астролог напророчил победу Владимиру Зеленскому

По его словам, в гороскопе Украины на этот год есть восходящее солнце, что означает господство президента-артиста.

Украинский астролог Влад Росса заявил, что самые большие шансы выиграть президентскую гонку у Владимира Зеленского. Росса утверждает, что, делая гороскоп на 2019 год, он увидел восходящее солнце.

— Солнце означает творчество. Поэтому я уже тогда говорил, что президентом должен стать артист. Это либо Вакарчук, или Зеленский, или Тимошенко. То есть должен победить артист. Но среди всех упомянутых Владимир Зеленский самый яркий представитель, — рассказал Росса.

Кроме того, астролог отметил, что Петру Порошенко не стоило объявлять о решении баллотироваться в президенты 29 января, так как в это время "луна была в дискурсе, то есть в плачевном положении".

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине.