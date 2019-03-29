В Тульской области неуправляемая фура едва не раздавила детей — видео

МАЗ зацепил 13-летнего подростка, после чего врезался в два автомобиля. Пострадавшему школьнику оказали помощь на месте ДТП.

В Плавском районе Тульской области водитель грузовика МАЗ с полуприцепом не справился с управлением, из-за чего выехал на нерегулируемый переход.

В этот момент дорогу в сопровождении взрослых переходила группа школьников. К счастью, дети успели среагировать — они стали разбегаться в стороны. В результате МАЗ зацепил только 13-летнего учащегося, а затем врезался в два автомобиля.

После ДТП подросток самостоятельно поднялся на ноги, врачи оказали ему помощь на месте инцидента. Другие участники аварии не пострадали.

Ранее Лайф писал, что в Гватемале под колёсами грузовика погибло более 30 человек.