В Тульской области неуправляемая фура едва не раздавила детей — видео

В Плавском районе Тульской области водитель грузовика МАЗ с полуприцепом не справился с управлением, из-за чего выехал на нерегулируемый переход.
В этот момент дорогу в сопровождении взрослых переходила группа школьников. К счастью, дети успели среагировать — они стали разбегаться в стороны. В результате МАЗ зацепил только 13-летнего учащегося, а затем врезался в два автомобиля.
После ДТП подросток самостоятельно поднялся на ноги, врачи оказали ему помощь на месте инцидента. Другие участники аварии не пострадали.
Ранее Лайф писал, что в Гватемале под колёсами грузовика погибло более 30 человек.
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