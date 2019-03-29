СЖР поддержит идею "доплачивать за вредность" журналистам

Глава союза также высказался за психологическую реабилитацию представителей СМИ в санаториях и домах отдыха Минтруда.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил о готовности организации поддержать идею учитывать неудобный график, а также эмоциональные и интеллектуальные нагрузки в зарплатах сотрудников. По его мнению, данная инициатива актуальна для журналистов.

— Журналистика — одна из самых тяжёлых, напряжённых и опасных для здоровья профессий. СЖР непременно поддержит создание дополнительных возможностей для увеличения оплаты труда журналистов при оценке эмоционально-интеллектуальных нагрузок, — сообщил Соловьёв РИА "Новости".

Он добавил, что союз в том числе готов поддержать и психологическую реабилитацию представителей СМИ в санаториях и домах отдыха Минтруда.

Ранее в Минтруде рассказали, чем чреваты неудобный рабочий график, а также эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. В ведомстве предложили добавить таким сотрудникам семь дополнительных дней отпуска, сократить рабочий день и сделать прибавку к зарплате.