В Крыму на свет появились редкие белые львята

Самка и самец редких белых львов родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма.
— У наших белых львов Миледи и Рокки прибавление в семействе. Львица принесла двоих детёнышей — девочку и мальчика. Чувствуют себя хорошо, находятся с мамой, — передаёт ТАСС слова владельца парка Олега Зубкова.
Зубков уточнил, что всего в мире редких белых львов не более 300 особей, свыше 20 из них находятся в его крымском парке.
Известно, что такие львы рождаются с более светлым цветом шерсти, чем у обычных сородичей, из-за генетического заболевания — лейкизма.
Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке родился детёныш редкой львинохвостой макаки.
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