В Крыму на свет появились редкие белые львята

Таких животных мире насчитывается не более 300. На полуострове более 20 таких редких особей.

Самка и самец редких белых львов родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма.

— У наших белых львов Миледи и Рокки прибавление в семействе. Львица принесла двоих детёнышей — девочку и мальчика. Чувствуют себя хорошо, находятся с мамой, — передаёт ТАСС слова владельца парка Олега Зубкова.

Зубков уточнил, что всего в мире редких белых львов не более 300 особей, свыше 20 из них находятся в его крымском парке.

Известно, что такие львы рождаются с более светлым цветом шерсти, чем у обычных сородичей, из-за генетического заболевания — лейкизма.

Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке родился детёныш редкой львинохвостой макаки.