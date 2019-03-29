Хлебавшую водку из фляги пенсионерку назвали худшей в истории авиапассажиркой

По словам свидетелей происходившего на борту самолёта, она выглядела как демон и была будто одержима.

Испанская пенсионерка прослыла "худшей авиапассажиркой в истории" за буйное поведение на рейсе из Лиссабона в Малагу. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам очевидца, почти сразу после посадки на борт самолёта авиакомпании TAP женщина стала кричать и пить водку из фляги. Она требовала у бортпроводников дать ей Pepsi — на рейсе предлагали только сок.

Ставший свидетелем происходившего пассажир рассказал, что испанка выглядела словно демон: её лицо было красным, она была будто одержимой.

После прибытия в Испанию женщина была арестована, а капитан судна запретил ей летать рейсами TAP.

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