Хлебавшую водку из фляги пенсионерку назвали худшей в истории авиапассажиркой

Испанская пенсионерка прослыла "худшей авиапассажиркой в истории" за буйное поведение на рейсе из Лиссабона в Малагу. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам очевидца, почти сразу после посадки на борт самолёта авиакомпании TAP женщина стала кричать и пить водку из фляги. Она требовала у бортпроводников дать ей Pepsi — на рейсе предлагали только сок.
Ставший свидетелем происходившего пассажир рассказал, что испанка выглядела словно демон: её лицо было красным, она была будто одержимой.
После прибытия в Испанию женщина была арестована, а капитан судна запретил ей летать рейсами TAP.
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