Песков назвал делом украинцев оценку избирательной кампании в стране

Представитель Кремля выразил сожаление, что несколько миллионов граждан Незалежной лишены права голосовать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался оценивать предвыборную кампанию на Украине. Он подчеркнул, что о легитимности выборов можно будет говорить только после завершения голосования.

— Не наше дело оценивать предвыборную кампанию. Мы все были свидетелями и остаёмся свидетелями той кампании, которая проходит на Украине. Без комментариев оставлю вопрос про возможность признания нелегитимными итоги выборов, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил невозможность оценивать выборы, которые ещё не состоялись. Он напомнил, что россиян не допустили на Украину в качестве наблюдателей. Кроме того, представитель Кремля сожалеет, что несколько миллионов украинцев, находящихся в РФ, были лишены возможности голосовать. Песков добавил, что выборы — это внутренне дело украинцев и они должны сами оценивать избирательную кампанию в стране.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. В списке кандидатов на пост 39 человек. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе, но его лидерство в антирейтинге свидетельствует об обратном, при этом фаворитом предвыборной гонки по результатом различных опросов называют Владимира Зеленского.