Песков опроверг данные, что Путин не одобрил строительство ВСМ Москва — Казань

Представитель Кремля отметил, что строительство магистрали является сложным и многогранным процессом.

Информация о том, что президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока разные варианты находятся на стадии проработки. Каких-либо окончательных решений не принималось, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что строительство магистрали является сложным, многогранным процессом, который связан с экономической целесообразностью, кумулятивным эффектом для экономики регионов.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что ВСМ до Казани якобы не получила одобрения президента, несмотря на поддержку идеи со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева.