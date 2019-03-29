В Кремле прокомментировали информацию о визите президента Эстонии в Россию

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что пока никаких инициатив со стороны Таллина озвучено не было.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, планируется ли встреча президента России Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в апреле приедет в Москву с рабочим визитом.

— Пока не было никаких инициатив со стороны наших эстонских визави. Поэтому в плане не значится пока, но посмотрим. Время есть, — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее канцелярия главы Эстонии сообщила, что 18 апреля Керсти Кальюлайд поучаствует в открытии отреставрированного здания посольства страны в Москве. Это будет первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию.