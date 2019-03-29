В Кремле назвали прерогативой кабмина передачу операторам частот для 5G

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о передаче сотовым операторам частот для мобильной связи пятого поколения — 5G будет решаться на уровне правительства, а не главы государства.

— Это Минсвязи и Минобороны, это к ним вопрос, — подчеркнул представитель Кремля и добавил, что "это не прерогатива главы государства".

Ранее СМИ сообщили, что Минкомсвязь направила на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФСБ и ФСО концепцию о создании единого инфраструктурного оператора для развития сетей пятого поколения. Отмечалось, что в Минобороны РФ заявили о преждевременности передачи 5G операторам.