Песков заявил, что ситуация вокруг объединения двух театров — не вопрос Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг объединения Александринского театра (Санкт-Петербург) и Театра драмы имени Волкова (Ярославль) не является вопросом Кремля.

— Нет, это не вопрос Кремля, — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Администрации Президента к происходящему.

Он отметил, что Минкультуры не один раз получало высокую оценку со стороны президента, в частности, за работу по развитию театрального дела в российских регионах.

Как сообщалось ранее, премьер Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и театра имени Волкова в Ярославле. Решение принято в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес премьера.