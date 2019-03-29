Песков заявил, что ситуация вокруг объединения двух театров — не вопрос Кремля

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Песков заявил, что ситуация вокруг объединения двух театров — не вопрос Кремля

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Александринский театр. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг объединения Александринского театра (Санкт-Петербург) и Театра драмы имени Волкова (Ярославль) не является вопросом Кремля.

Нет, это не вопрос Кремля, — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Администрации Президента к происходящему.

Он отметил, что Минкультуры не один раз получало высокую оценку со стороны президента, в частности, за работу по развитию театрального дела в российских регионах.

Как сообщалось ранее, премьер Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и театра имени Волкова в Ярославле. Решение принято в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес премьера.

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