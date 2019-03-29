В Кремле прокомментировали вопрос о статусе Исаакия

Ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение не передавать собор Русской православной церкви.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение вопроса о передаче Исаакиевского собора РПЦ является прерогативой исключительно властей Санкт-Петербурга.

— Это прерогатива исключительно городская, региональная. И здесь какой-то точки зрения Кремля не требуется, — пояснил он.

Как отметил Песков, речь идёт об одном из крупнейших исторических объектов, поэтому вопрос представляет интерес для Кремля. Однако, по его словам, Администрация Президента РФ не располагает официальной информацией относительно первоисточников появившейся в СМИ информации об отказе передавать Исаакий РПЦ. Ранее об этом сообщал РБК.

Вместе с тем ТАСС проводил комментарий городского комитета имущественных отношений (КИО) о том, что власти Петербурга и не получали обращений от РПЦ.