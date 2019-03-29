Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией в Ингушетии

Ситуация в Ингушетии требует внимания, поэтому Кремль получает необходимую информацию и следит за тем, что происходит в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы получаем соответствующую информацию, внимательно следим за тем, что происходит в республике, — сказал он.

Между тем, отвечая на вопрос, есть ли связь между происходящим в регионе и стрельбой в здании мэрии Назрани, представитель Кремля заявил, что сейчас каких-то оснований так полагать нет. Ситуацию Песков оценивает как "безусловно требующую внимания".