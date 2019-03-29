В Москве из квартиры пенсионера после пожара украли 2,2 млн рублей

Возгорание в доме в Новогиреево произошло 3 марта, а на следующий день потерпевший обратился к правоохранителям.

В Москве пенсионер обнаружил пропажу денег в квартире, где произошёл пожар. Мужчина заявил в полицию об исчезновении двух миллионов 200 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва".

Вечером 3 марта в квартире на Зелёном проспекте произошло возгорание. О пропаже денежных средств потерпевший заявил утром 4 марта.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Правоохранители разыскивают причастного к пропаже денег злоумышленника.