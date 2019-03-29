"Роскачество" подготовило новый ГОСТ на детские молочные смеси

Причиной разработки новых стандартов стало несоответствие маркировок товаров заявленному составу продукта.

"Роскачество" подготовило новый ГОСТ, в котором эксперты прописали требования к составу и методики проверки качества сухих молочных смесей для детей. Об этом сообщает газета "Известия".

Замруководителя "Роскачества" Елена Саратцева пояснила, что фактические концентрации витаминов в продуктах могут отличаться от заявленных в составе.

— Смеси, где обозначено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми, — рассказала эксперт.

По новому ГОСТу к смесям будут предъявляться повышенные, более детальные требования: по составу их хотят максимально приблизить к грудному молоку. Разработанные правила будут распространяться в том числе и на продукцию, ввозимую из зарубежных стран.

Причиной разработки новых стандартов стало несоответствие маркировок товаров заявленному составу продукта, выявленное в ходе исследования в конце 2018 года.

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