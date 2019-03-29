Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

На заседании Совбеза отметили, что только сам народ страны должен принимать решения о дальнейшей судьбе государства.

Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися прямыми заявлениями ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, — сказал он.

Члены Совбеза считают, что действия извне мешают преодолению внутриполитических проблем в Боливарианской Республике. Только сами граждане Венесуэлы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своей страны, уверены они.

Также Песков рассказал, что в ходе совещания Совбеза президент РФ проинформировал участников об итогах состоявшихся переговоров во время госвизита в Киргизию.