Порошенко обвинил Коломойского в мести за национализацию "Приватбанка"

По его мнению, именно из-за этого олигарх при помощи своего телеканала пытается давить на лидера страны.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что, транслируя на телеканале "1+1" якобы ложную информацию о нём, владелец канала олигарх Игорь Коломойский мстит за национализацию "Приватбанка".

— Мои оппоненты в последние недели льют на меня реки бесстыдной лжи. Главным инструментом... является канал "1 + 1". И мотив его — это месть государству, — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Он напомнил, что в конце 2016 года правительство национализировало "Приватбанк", назвав целью спасение денег почти 20 миллионов украинских вкладчиков от махинаций.

По мнению Порошенко, именно из-за этого Игорь Коломойский развязал информационную войну при помощи телеканала "1+1". Лидер страны заявил, что подал в суд на канал, чтобы защитить украинский народ от олигарха, который "похищенными деньгами пытался дестабилизировать ситуацию в государстве".

Ранее Лайф сообщал, что в Сети высмеяли "вынашивающего томос" Порошенко.