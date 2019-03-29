Опрос показал, сколько россиян экономят электроэнергию

Оказалось, что таких большинство. А вот тех, кто об этом совсем не думает, — около 9%.

Более половины россиян (57%) тщательно следят за расходованием энергоресурсов и всегда стараются экономить их потребление. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, который был проведён в преддверии акции "Час Земли".

За потреблением энергоресурсов не следят 9% опрошенных, а треть (33%) следят за энергопотреблением лишь периодически: бывает, не экономят совсем, а иногда расходуют ресурсы бережно.

Об акции "Час Земли", которая пройдёт 30 марта, знают 56% россиян — это на 20% больше, чем в 2013 году. Как отмечается, опыт участия в ней есть почти у четверти опрошенных. Благодаря опросу о "Часе Земли" узнали 44% респондентов — ранее они никогда не слышали об акции.

Ранее Лайф писал, что в рамках акции "Час Земли" будет погашена подсветка Кремля.