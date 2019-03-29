СМИ: "Газпром" планирует выкупить "Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз"

"Газпром" ведёт переговоры с Геннадием Тимченко и Аркадием Ротенбергом о приобретении у них "Стройтранснефтегаза" и "Стройгазмонтажа" соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Сделку могут закрыть до конца года. По данным СМИ, компании Тимченко и Ротенберга намерен купить собственный подрядчик "Газпрома" — "Газстройпром", эту компанию создали в прошлом году.

Меж тем сумма, которая оговаривается в сделке, не раскрывается. Добавим, что представитель Тимченко отказался комментировать сообщения о переговорах, а представитель Ротенберга сказал, что такой информации у него нет.