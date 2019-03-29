Путин присвоил Пореченкову звание Народного артиста РФ

Звезда фильмов "Агент национальной безопасности" и "Ликвидация" получила высшую госнаграду в области киноискусства в возрасте 50 лет.

Известному актёру театра и кино Михаилу Пореченкову присвоено звание "Народный артист РФ". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе за подписью президента России Владимира Путина говорится, что звание присвоено "за большие заслуги в области театрального и кинематографического искусства".

Пореченков — актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий. Прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Агент национальной безопасности", "9-я рота", "Ликвидация", "Белая гвардия" и многих других. Подробную биографию артиста читайте на сайте uznayvse.ru.