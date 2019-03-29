Скончалась режиссёр Аньес Варда

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Скончалась режиссёр Аньес Варда

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Фото: © Twitter/MathieuGuigon

Причиной смерти женщины стало диагностированное недавно онкологическое заболевание.

Французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет. О её смерти сообщили родственники, пишет издание Liberation.

Варда умерла в окружении близких. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, уточняет The Hollywood Reporter.

Аньес Варда известна как режиссёр фильмов "Клео от 5 до 7", "Счастье" и "Создания".

Напомним, в 2017 году Варда была удостоена почётного "Оскара" за достижения в кинематографе.

Ранее Лайф рассказывал, как Аньес Варда отправила на ежегодный гала-ужин номинантов на премию "Оскар" свои картонные копии — сама она не смогла присутствовать на мероприятии по причине усталости.

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