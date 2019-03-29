Скончалась режиссёр Аньес Варда

Французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет. О её смерти сообщили родственники, пишет издание Liberation.
Варда умерла в окружении близких. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, уточняет The Hollywood Reporter.
Аньес Варда известна как режиссёр фильмов "Клео от 5 до 7", "Счастье" и "Создания".
Напомним, в 2017 году Варда была удостоена почётного "Оскара" за достижения в кинематографе.
Ранее Лайф рассказывал, как Аньес Варда отправила на ежегодный гала-ужин номинантов на премию "Оскар" свои картонные копии — сама она не смогла присутствовать на мероприятии по причине усталости.
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