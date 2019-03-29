Виновником пропажи кошелька Елены Кориковой оказался кот

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Добрый день,мои уважаемые подписчики!Хочу успокоить тех,кто уже прочитал утреннюю ‘’новость’’(см.фото номер 2).Никакой кражи в зоне разгрузки магазина IKEA на Тёплом стане Не Было и кошелёк с документами и банковскими картами Слава Богу на месте!😊Но все-равно хочется сказать,чтобы люди,увлечённые погрузкой купленных товаров были бдительны и не оставляли ценные вещи в этот момент в машине! #Всемхорошегоднябезнедоразумений #приветжелтойпрессе от #korikovaofficial #😀
Пропавший кошелёк звезды "Бедной Насти" Елены Кориковой домочадцы нашли в её квартире за комодом в прихожей. Оказалось, что вещицу туда смахнула кошка, перевернув сумку актрисы. Об этом пишет МК.
Ранее Корикова заявляла, что кошелёк с деньгами и документами злоумышленники вынесли из её машины на парковке возле московской IKEA в "Меге". Однако сыщики отсмотрели все камеры видеонаблюдения на месте происшествия и никаких подозрительных ситуаций не заметили.
Теперь и сама Корикова в "Инстаграме" подтвердила, что кражи не было.
— Но всё равно хочется сказать, чтобы люди, увлечённые погрузкой купленных товаров, были бдительны и не оставляли ценные вещи в этот момент в машине! — обратилась она к подписчикам.
Актриса забрала заявление о краже из полиции и принесла свои извинения стражам порядка.
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