Виновником пропажи кошелька Елены Кориковой оказался кот

Домашний любимец перевернул сумку актрисы и случайно смахнул аксессуар за комод.

Пропавший кошелёк звезды "Бедной Насти" Елены Кориковой домочадцы нашли в её квартире за комодом в прихожей. Оказалось, что вещицу туда смахнула кошка, перевернув сумку актрисы. Об этом пишет МК.

Ранее Корикова заявляла, что кошелёк с деньгами и документами злоумышленники вынесли из её машины на парковке возле московской IKEA в "Меге". Однако сыщики отсмотрели все камеры видеонаблюдения на месте происшествия и никаких подозрительных ситуаций не заметили.

Теперь и сама Корикова в "Инстаграме" подтвердила, что кражи не было.

— Но всё равно хочется сказать, чтобы люди, увлечённые погрузкой купленных товаров, были бдительны и не оставляли ценные вещи в этот момент в машине! — обратилась она к подписчикам.

Актриса забрала заявление о краже из полиции и принесла свои извинения стражам порядка.