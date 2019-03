Виновником пропажи кошелька Елены Кориковой оказался кот

View this post on Instagram

Добрый день,мои уважаемые подписчики!Хочу успокоить тех,кто уже прочитал утреннюю ‘’новость’’(см.фото номер 2).Никакой кражи в зоне разгрузки магазина IKEA на Тёплом стане Не Было и кошелёк с документами и банковскими картами Слава Богу на месте!😊Но все-равно хочется сказать,чтобы люди,увлечённые погрузкой купленных товаров были бдительны и не оставляли ценные вещи в этот момент в машине! #Всемхорошегоднябезнедоразумений #приветжелтойпрессе от #korikovaofficial #😀