Минтруд заявил, что идея о доплатах за эмоциональные нагрузки требует проработки

В ведомстве подчеркнули, что инициатором предложения разработать соответствующие методики выступают профсоюзы.

Инициатива о доплатах за эмоциональные нагрузки требует тщательной проработки. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты.

Как отметили в ведомстве, предложение разработать методики оценки влияния на здоровье работников эмоциональной, интеллектуальной нагрузки, режима работы принадлежит профсоюзам.

— Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнёрства, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель предложил обязать работодателей учитывать неудобный график, а также эмоциональные и интеллектуальные нагрузки в зарплатах сотрудников.

Согласно инициативе предусматривается введение семи дополнительных дней отпуска, сокращение рабочего дня на четыре часа, а также прибавка в размере четырёх процентов к окладу, если условия работы признают вредными и опасными.