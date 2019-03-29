Российские хоккеистки пошутили про приметы перед матчами: Мы тоже не бреемся

Так девушки прокомментировали суеверие хоккеистов-мужчин, что бриться накануне ответственных игр — это не к добру.

Корреспондент Лайфа побывал на тренировке женской сборной России по хоккею с шайбой и поговорил с девушками. Спортсменки рассказали об усиленной подготовке к чемпионату мира, который пройдёт в апреле 2019 года в Финляндии, и ритуалах перед важными матчами.

— Мы тоже не бреемся, — пошутила форвард сборной Алёна Старовойтова, комментируя суеверие хоккеистов-мужчин, что бриться накануне ответственных матчей — плохая примета.

Девушки также считают, что мужчины показывают "более силовой хоккей", зато они — красивую игру.