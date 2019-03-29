В Минздраве назвали самые распространённые венерические болезни россиян

В ведомстве отметили, что ежегодно число больных половыми инфекциями сокращается.

В Минздраве РФ назвали шесть передающихся половым путём заболеваний (ЗППП), которые чаще других выявляют у россиян. Об этом сообщает News.ru.

Наиболее часто из всех ЗППП у жителей России выявляют трихомоноз, на втором месте — хламидийные инфекции. Третье место — у аногенитальных бородавок, далее идёт сифилис. Пятое и шестое место по "популярности" среди ЗППП — у аногенитальной герпетической вирусной инфекции и гонококковой инфекции.

В министерстве отмечают, что с каждым годом количество случаев заражения инфекциями, передающимися половым путём, сокращается. Так, за пять лет количество выявленных случаев гонореи сократилось почти в три раза — с 52 009 до 16 312. Число подхвативших трихомоноз и хламидийные инфекции уменьшилось в два раза.

Как пояснила врач-дерматовенеролог Елена Пак, трихомоноз лидирует с заметным отрывом из-за хорошей диагностики болезни и яркой симптоматики.

Ранее эксперты "Роскачества" рассказали, как выбрать презервативы — один из самых надёжных методов контрацепции и предотвращения ЗППП.