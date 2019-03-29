Учителя-депутата заподозрили в домогательствах к школьнице из-за видео

Родители девочки добиваются увольнения педагога. Делом заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

В Башкирии камера видеонаблюдения записала странные действия учителя истории и ОБЖ по отношению к ученице. Кадры были сделаны в кабинете школы в селе Кушнаренкове. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Девочка зашла в класс, подошла к парте и стала выкладывать вещи из рюкзака. К ней приблизился педагог — в помещении они оказались наедине. Мужчина стал приобнимать и гладить школьницу, а затем и вовсе взял на руки. В какой-то момент в классную комнату зашла другая ученица — она увидела происходящее и поспешила удалиться. Мужчина попытался сделать вид, что ничего не произошло.

Его действиями заинтересовались сотрудники прокуратуры и Cледственного комитета.

По данным ГТРК "Башкортостан", родители ученицы написали заявление на имя директора учебного заведения — они добиваются увольнения педагога. Как уточняется, 60-летний преподаватель является депутатом местного сельсовета.

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