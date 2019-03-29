Дезертир из Ржева был лишён прав за пьяную езду за несколько часов до смерти

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Дезертир из Ржева был лишён прав за пьяную езду за несколько часов до смерти

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<p>Фото: © Life Shot</p>

Солдат-контрактник, который сегодня сбежал из воинской части в городе Ржеве Тверской области и был найден мёртвым, был лишён прав за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

— Он был в состоянии алкогольного опьянения. За несколько часов до этого его лишили водительского удостоверения за пьяную езду, цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что дезертир мог покончить с собой. Перед побегом он прихватил автомат Калашникова, более ста патронов к нему, штык-нож, каску и бронежилет.

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