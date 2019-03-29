Украинская художница собрала портрет Порошенко из обёрток Roshen и гильз

По её словам, фантики символизируют пустые обещания, которые лидер Незалежной дал украинскому народу пять лет назад, но так ничего и не выполнил.

Украинская художница Дарья Марченко собрала портрет президента Украины Петра Порошенко из фантиков от конфет его фабрики Roshen, а также гильз, которые собрала на границе с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Художница отмечает, что фантики символизируют пустые обещания, которые президент дал украинскому народу пять лет назад, но так ничего и не выполнил.

На создание портрета ушло 20 кг сладостей и 4000 гильз.