В Башкирии уволившихся из-за низких зарплат врачей роддома попросят вернуться

Местные власти намерены обсудить с ними все вопросы о возвращении клиники государству.

Власти Башкирии предложат уволившимся из-за низких зарплат врачам родильного дома в Салавате вернуться на прежние должности, об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Ленара Иванова во время интервью ФАН.

— Чтобы у нас с вами не было разночтений: перерасчёта за прошлый период (когда роддом был в концессии) мы им делать не будем. С момента, когда они переходят в государственную структуру, они будут получать как все государственные структуры, в соответствии с системой оплаты труда, — рассказала Иванова.

Чиновница добавила, что фонд заработной платы сформируют "исходя из дорожной карты".

Уточняется, что в скором времени местные власти встретятся с персоналом медицинского учреждения и обсудят с ним все нюансы возвращения клиники в госструктуру.

Ранее Лайф сообщал, что в Нальчике врач "лечила" пациента, умершего полтора года назад.