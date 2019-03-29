Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов

Мотивировать граждан следует не только с помощью зарплаты, считает глава правительства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину. Об этом он заявил в ответ на их жалобы на отток кадров за рубеж.

— Давайте подумаем, каким образом людей, которые для вас, для крупнейших IT-компаний были бы ценны, возвращать, — предложил глава кабмина и подчеркнул, что "это не только зарплата, это более сложная история".

Он назвал "абсолютным враньём" утверждения об отъезде за рубеж "чуть ли не всей молодёжи". Тем не менее Медведев признал, что речь идёт о довольно значительном оттоке квалифицированных людей.

По его мнению, молодые россияне часто хотят посмотреть мир, а когда это сопровождается хорошим денежным возмещением, возвращаться становится сложнее. Премьер добавил, что следует подумать о каком-то государственно-частном направлении для возвращения молодёжи на родину.

Ранее Медведев раскритиковал иностранных зарубежных разработчиков, которые делают ошибки в исторических видеоиграх.