Глава МГЕР Забайкалья прокомментировала публикацию откровенных фото в соцсетях

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Глава МГЕР Забайкалья прокомментировала публикацию откровенных фото в соцсетях

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Фото: © VK/Говорит Норильск

Девушка отметила, что не собиралась никого провоцировать, уточнив, что снимки были сделаны ещё два года назад.

Руководитель забайкальского отделения "Молодой гвардии" Ульяна Путинцева назвала "необдуманным поступком" со своей стороны размещение в социальных сетях фотографий в нижнем белье. Об этом она написала на странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Путинцевой, снимки были сделаны в 2017 году для участия в ежегодном международном конкурсе красоты и талантов "Посланницы красоты".

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/wall-109293047_105513?z=photo-109293047_456271423%2Fwall-109293047_105513" target="_blank">Говорит Норильск</a></p>

Странно, что они заинтересовали кого-то спустя 2 года, — написала глава МГЕР Забайкалья, подчеркнув, что не собиралась никого провоцировать этими фотографиями.

Путинцева признала, что размещение их в соцсетях с её стороны было необдуманным поступком.

<p>Скриншот: © VK/<a href="https://vk.com/idpolitputin?w=wall71423943_9188" target="_blank">Ульяна Степанова</a></p>

Снимки руководителя "Молодой гвардии" ранее появились в местных, а затем и федеральных СМИ.

В последнее время участились случаи, когда размещённые в соцсети фотографии становятся предметом обсуждения общественности.

Лайф писал, что за пикантную фотосессию шквал критики обрушился на педиатра из Ивановской области. Девушку поддержала заведующая поликлиникой, заявив, что как к специалисту к ней претензий нет. Телеведущая Ксения Собчак заступилась за врача, заявив, что у неё тоже есть снимки в белье.

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