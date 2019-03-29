Медведев отвечает на актуальные вопросы пользователей "ВКонтакте"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отвечает на актуальные вопросы российских пользователей социальных сетей. В течение часа глава правительства поговорит с юзерами в ходе в онлайн-трансляции #VKLive.

Прямой эфир доступен на странице правительства (vk.com/gov), на страничке самого Медведева (vk.com/dm) и мероприятия #VKLive (vk.com/dmlive).

Для анализа поступивших вопросов был внедрен чат-бот с рубрикацией. Ожидается, что в эфире прозвучат наиболее актуальные вопросы, которые юзеры хотят задать правительству.

Добавим, Медведев и сам активный интернет-пользователь. У него аккаунты в Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте".