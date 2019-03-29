Путин поддержал решение главы Вологодской области баллотироваться на новый срок

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Путин поддержал решение главы Вологодской области баллотироваться на новый срок

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Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал решение главы Вологодской области Олега Кувшинникова баллотироваться в губернаторы региона на новый срок. Об этом лидер страны сказал на встрече с Кувшинниковым в Кремле.

Я готов работать, — заявил действующий губернатор региона.

Поэтому, думаю, что это вполне обоснованное желание. Конечно, я с удовольствием поддержу вашу кандидатуру, — в ответ сказал ему Путин.

Лидер страны также отметил результаты работы главы региона. Он добавил, что ситуация в Вологодской области по некоторым направлениям уже "выправилась".

Кувшинников занимает пост губернатора с декабря 2011 года.

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