Путин поддержал решение главы Вологодской области баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал решение главы Вологодской области Олега Кувшинникова баллотироваться в губернаторы региона на новый срок. Об этом лидер страны сказал на встрече с Кувшинниковым в Кремле.

— Я готов работать, — заявил действующий губернатор региона.

— Поэтому, думаю, что это вполне обоснованное желание. Конечно, я с удовольствием поддержу вашу кандидатуру, — в ответ сказал ему Путин.

Лидер страны также отметил результаты работы главы региона. Он добавил, что ситуация в Вологодской области по некоторым направлениям уже "выправилась".

Кувшинников занимает пост губернатора с декабря 2011 года.