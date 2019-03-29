Московские хирурги прооперировали мужчину с толстой кишкой и почкой в груди

Врачи "залатали" дыру, через которую органы сместились наверх, специальной полипропиленовой сеткой.

Хирурги городской клинической больницы № 31 в Москве прооперировали 52-летнего мужчину с редкой аномалией — отверстием в диафрагме, через которое органы брюшной полости "перекочёвывали" в грудную клетку. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

— У данного пациента такое отверстие было размером с кулак взрослого человека, лёгкие стали "засасывать" органы из живота — толстую кишку, почку и большой сальник, — уточнили в ведомстве.

В ходе операции дыру в диафрагме жителя Карачаево-Черкесии "залатали" специальной полипропиленовой сеткой. Врачи вернули внутренние органы пациента в нормальное положение и освободили лёгкое, разделив брюшную и грудную полости. Мужчина во время выписки из клиники признался, что никогда не знал, каково это — дышать полной грудью.

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